Italiano: “Ci teniamo stretto questo 1-0 ma in Turchia servirà una gara tosta. In attacco ora sono scelte facili…”

Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato anche a Dazn dopo la vittoria sul Sivasspor:

“Purtroppo un peccato per le prime due occasioni nel primo tempo, che potevano indirizzare la partita in modo diverso e far cambiare atteggiamento ai nostri avversari. Ci teniamo stretto questo 1-0, non è mai semplice e chiaramente nella gara di ritorno bisognerà andare lì a battagliare, a fare prestazione e noi dovremo essere diversi da quelli di stasera. Abbiamo approcciato bene, non abbiamo concesso ripartenze, l’unica pecca è stata quella di non riuscire a fare qualche gol in più. Il fatto di non aver subito gol e creato tanto sono gli aspetti positivi, andremo in Turchia per fare una partita tosta.

Le scelte? Domenica alle 15 saremo di nuovo in campo, non c’è tempo per gestire le energie. Milenkovic era appena rientrato per cui abbiamo scelto per la continuità difensiva. Anche Jovic è stato scelto in funzione della partita di domenica e poi siamo riusciti a far giocare gli attaccanti insieme. Stanno bene entrambi e la scelta non è difficile, chiunque va in campo riesce a fare prestazioni. Spesso riusciamo a fare gol quando insieme mettono apprensione alle difese, a me piace il fatto che entrambi sono applicati e concentrati.

Cosa serve al ritorno? Grandissima attenzione, dovremo un avversario diverso, se avremo queste palle gol dovremo sfruttarle perché stasera ne abbiamo sprecate tante”.