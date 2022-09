Italiano: “Con Dodo sono andato contro ai miei principi e si è fatto male. Se faremo così tra 6-7 partite saremo nel pallone, ora no”

In sala stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, commenta così in sala stampa:

“Mi preoccupa il fatto che alcuni episodi ci stanno girando sempre male, oggi ci abbiamo messo del nostro perché su due palloni nostri ci siamo messi a fare regali agli avversari. Perdiamo una partita che una volta in vantaggio non si poteva mai pensare di andare a casa con 0 punti. Le responsabilità sono di tutti e anche mie. Mi dispiace per Dodo, sono andato contro ai miei principi e si fa male un giocatore che stava iniziando ad entrare a regime e a rendere come volevamo, mi dispiace.

Non penso che la squadra sia nel pallone perché questa è una partita che perdi che nell’arco di un campionato, le altre non le vinci perché sbagli un rigore o non sei preciso, qui non calcoli bene la percezione del pericolo. Abbiamo regalato la vittoria al Bologna. Abbiamo messo dentro 6 attaccanti, purtroppo capita, se tra 6-7 partite continuiamo ad essere così allora saremo nel pallone.

Non c’è superficialità, i giocatori sanno che la partita è una cosa seria, purtroppo sbagliamo delle letture. Oggi abbiamo buttato dei punti, dobbiamo ricominciare ad essere quelli che eravamo quando eravamo bravi. Cosa che oggi non siamo. Se lo siamo ne verremo fuori alla grande”.