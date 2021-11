Italiano: “Con questo spirito la Fiorentina può sognare davvero. Vlahovic con la sua esultanza ci ha fatto capire di avere la testa sulla Fiorentina. E’ destinato ad una grande carriera”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto a Radio Anch’io Sport per parlare della squadra e degli ottimi risultati ottenuti fin qui: “Finalmente siamo riusciti ad ottenere punti importanti con una grande. Abbiamo reso felice uno stadio intero, è stata una bellissima serata Dal momento che vai sul 3-0 la partita dovresti portarla a casa. Però di là c’era anche Ibrahimovic e un grande Milan. Mi sarei arrabbiato tantissimo se avessimo buttato via ancora punti dopo una prestazione del genere”.

Su Vlahovic: “Sinceramente è una situazione che è già iniziata in estata. Non so come andrà a finire, ma scende in campo sempre concentrato e con la sua esultanza ci ha fatto capire che ha la testa settata sulla Fiorentina. E’ destinato ad una grande carriera. Ce lo stiamo godendo e speriamo rimanga sempre con i piedi per terra”.

Poi ha aggiunto: “Volevamo partire bene e l’abbiamo fatto. Dobbiamo cercare di avere un po’ di continuità, però ci godiamo questa posizione in classifica. Sabato sera eravamo super rimaneggiati e se lo spirito è questo la Fiorentina può sognare davvero. Siamo partiti con un progetto nuovo e la società ci ha messo in condizione di lavorare bene. Comunque i meriti vanno riconosciuti ai ragazzi, perché ci sono pochi ragazzi nuovi”.