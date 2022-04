Italiano: “Con Vlahovic abbiamo perso un grande giocatore, ma grazie a chi è arrivato abbiamo colmato il suo addio. La Fiorentina continua a stupire anche me”

Sono molti i temi toccati dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

“Per una squadra di calcio è grave dipendere da un solo giocatore, perché quando non è in condizione tu perdi le partite. Con Vlahovic abbiamo perso un grande giocatore, ma chi è arrivato si è messo subito a disposizione e siamo riusciti a colmare questa mancanza. Questa squadra l’ho sempre vista in crescita e continua a stupire pure me. I ragazzi devono stare sereni, qualunque cosa succederà domani non cambierà il giudizio nei loro confronti”.

Continua così Italiano: “Chi sostituirà Castrovilli mi auguro che sappia pareggiare quello che ci stava dando Gaetano nelle ultime partite. Ai ragazzi ho detto che può capitare di tutto nell’arco della partita, dipende da noi. Cuadrado? E’ un campione, riesce a fare male anche quando viene raddoppiato. “.