Italiano: “Conference? Mi hanno detto che ora si trova a Firenze, ma la strada è ancora lunga. Vogliamo arrivare in fondo”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara contro il Lech Poznan:

“La continuità si guadagna dimostrando e andando sempre forte con prestazioni di qualità. Ci sono momenti in cui uno è più in condizione di un compagno. Cabral sta sfruttando tutto quello che stiamo costruendo, è arrivato anche un periodo non molto bello per Jovic dal punto di vista fisico che ha avuto tanti problemi, ma è a disposizione e sappiamo quello che può darci”.

Sul trofeo della Conference a Firenze: “Non l’ho visto, anche se so che si trova qua. Mi hanno detto che verrà mostrato allo stadio prima della partita. Ancora è lunga, ma il nostro sogno è arrivare in fondo“.

Sulle critiche: “Chi fa questo mestiere sa che non deve mai abbattersi, aggrappandosi al lavoro e ai propri calciatori. Quando non arrivano i risultati, ma ci sono le prestazioni, poi i risultati arrivano. E’ successo questo alla Fiorentina“.