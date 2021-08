Italiano: “Contento dell’arrivo di Torreira. Maleh è cresciuto moltissimo, ma ogni settimana c’è da lottare per una maglia da titolare”

In vista della partita tra Fiorentina e Torino di domani sera ha parlato l’allenatore viola Vicenzo Italiano in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Per la partita di domani sera Torreira non credo possa dare molto. Lui è un grande giocatore, dinamismo e carattere. Abbiamo aggiunto un centrocampista di grande valore, ci vorrà qualche settimana per integrarsi e capire a pieno i piani. Sono contento del suo arrivo. Lui e Pulgar possono giocare nel centrocampo a 3, a volte però si può cambiare anche a gara in corso per sfruttare le caratteristiche dei giocatori”

E sulla partita contro la Roma: “La partita dell’Olimpico ha dato grande convinzione ai ragazzi per quello che vogliamo fare. Vorrei fosse per tutti uno spirito e una mentalità da cercare in ogni partita quello di provare a fare la partita anche in inferiorità numerica. Loro sono stati bravi a sfruttare le nostre disattenzioni. Dobbiamo migliorare. Penso che si possa anche dire che c’era la possibilità di portare a casa buoni punti. Maleh è un ragazzo che è cresciuto tanto e che ha una grande prospettiva. Sta meritando di partire dal primo. Castrovilli? Lui è un campione di Europa e giocatore della Nazionale. Ogni settimana c’è da lottare per la maglia e stare tutti pronti. I titolari li dico un’ora e mezzo prima della partita”

E sul Torino: “Juric dà grade mentalità alle sue squadre. Il Toro sa giocare bene a calcio e lotta molto. Noi siamo in casa e dobbiamo riscattarci dalla sconfitta di Roma facendoci trovare pronti”.