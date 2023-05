Italiano: “Contro la Salernitana servirà essere svegli. Recuperiamo Bonaventura, pian piano lo riporteremo in condizione”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della partita contro la Salernitana all’Arechi: “Domani troveremo un avversario con un morale altissimo per l’ultima gara giocata contro il Napoli e per una striscia positiva che dura da tanto tempo. Ancora sono tante le squadre si giocano tanto, come noi e loro. Sono convinto che sarà una partita tosta in un ambiente caldo e carico. Gli ultimi risultati permetteranno loro di iniziare la gara con entusiasmo, dobbiamo stare attenti e svegli”.

E sulle condizioni della squadra: “Chi ha giocato domenica deve recuperare in fretta e deve essere gestito nella maniera corretta. Siamo contenti di ritrovare Bonaventura in gruppo e cercheremo di rimetterlo in condizione piano piano, ma già il fatto che sia guarito è una cosa molto positiva”.

E sui sei giocatori cresciuti nel vivaio viola in campo contro la Samp: “È un bellissimo traguardo e una soddisfazione. Sono ragazzi che hanno senso di appartenenza e la maglia viola cucita addosso. Crescere ragazzi con questa appartenenza è una cosa che può dare tanto alla società. Abbiamo visto Cerofolini, Ranieri… Anche Bianco ha fatto una grade prestazione quando è stato chiamato in causa. Ma anche tutti gli altri”