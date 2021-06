Italiano costruisce la sua Fiorentina, niente rivoluzione ma solo innesti importanti e mirati: Avanti con Sensi. Vlahovic era e resta incedibile

Vincenzo Italiano è già al lavoro per costruire la sua Fiorentina. Il nuovo tecnico viola in pectore ha avuto ieri una serie di incontri con il direttore generale Barone e gli uomini mercato Pradè e Burdisso, per analizzare la campagna acquisti.

In questo senso su La Gazzetta dello Sport leggiamo che non ci sarà una rivoluzione totale, ma solo innesti importanti mirati in rosa.

L’acquisto di Nicolas Gonzalez si sposa a meraviglia con il nuovo progetto tecnico. Viene ribadito il concetto che Dusan Vlahovic era e resta incedibile. Non esiste offerta che, almeno per quest’estate, potrebbe far vacillare la Fiorentina.

Per il centrocampo tramontata, ovviamente, la pista Oliveira dopo lo scontro con il procuratore portoghese Mendes il primo nome della lista è quello di Stefano Sensi dell’Inter. Grandissime potenzialità per lui, ma anche diversi problemi fisici che non gli hanno consentito di giocare con continuità con i nerazzurri.