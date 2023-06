Italiano: “Da Arzignano a Praga, per rimanere nella storia. Cabral o Jovic? Entrambi devono dare il mille per mille. Abbiamo provato anche i rigori”

Continua la conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, in avvicinamento alla finale di Conference League. Ecco le sue parole: “Mi è dispiaciuto vedere la Roma perdere. Adesso, comunque, tocca a noi. Mi preme dire, anche, che il calcio italiano sta crescendo e si vede anche dai risultati portati in Europa“.

Sulle sue sensazioni: “Cerco di allontanare l’emozione e l’ansia pre-gara, anche se è normale che sia così. Sono io il condottiero, devo essere bravo a mettere da parte le emozioni. Penso esclusivamente alla partita di domani. I ragazzi mi conoscono: massima concentrazione. Il mio percorso? Mi sento enormemente orgoglioso, anche grazie a questa società che due anni fa mi ha scelto. Sarebbe bello chiudere domani. Da Arzignano a Praga, per rimanere nella storia”.

Sul ballottaggio Cabral-Jovic: “Entrambi, da un po’, hanno capito cosa serve a questa squadra. Confido su chiunque vada in campo, dal primo minuto o a partita in corso: tutti devono tirare fuori il mille per mille. E spero di vederli buttar dentro il pallone. Rice e Paqueta? Giocatori di grandissima qualità, non si discute. Soprattutto il brasiliano, lo conosciamo bene, lo abbiamo visto in Italia”.

Su Basilea: “Partita incredibile. Qualsiasi situazione, in incontri come questo, può farti perdere o vincere. Se ci metti cuore e determinazione, crei ottime chance. Di cuore ne abbiamo e dobbiamo metterlo in campo domani. Rigori? Li abbiamo preparati, penso che solo i portieri non hanno calciato, per il resto ci siamo preparati anche a questo tipo di situazione”.

Su Amrabat e Rice: “Sono giocatori che cambiano l’equilibrio delle due squadre. Al massimo della loro condizione, possono tranquillamente determinare la partita. Per noi Sofyan è estremamente importante per tutte le sue capacità. Spero vinca il duello personale con Rice. Tifosi? Noi in campo, loro sugli spalti, a spingere forte. Siamo uniti”.