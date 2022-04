Italiano: “Da oggi dobbiamo sfruttare tutte le partite in casa. Cabral sta crescendo, oggi ha l’opportunità di dimostrare il suo valore”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si esprime a Sky Sport su varie tematiche prima della partita contro l’Empoli: “Ripartire dopo 15 giorni di pausa senza aver lavorato con il gruppo squadra al completo non è mai facile. Rispetto alle altre volte abbiamo avuto un giorno in più. Sfidiamo una squadra organizzata che gioca un bel calcio, dobbiamo stare attenti. Partendo da oggi, sono fondamentali i tre punti. Noi vogliamo rimanere in quelle zone di classifica. Inoltre dobbiamo cercare di sfruttare tutte le partite in casa a partire da oggi.

E sull’attaccante viola Cabral, oggi titolare, aggiunge: “Non è facile arrivare in corsa in un campionato diverso e ambientarsi. Lui sta crescendo sotto l’aspetto fisico e dell’intesa con i compagni. Oggi ha l’opportunità di dimostrare il suo valore, divertirsi e dare il massimo”.