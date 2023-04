Italiano, dalla Serie D alla lotta per le finali di prestigio in 5 anni. E adesso l’occasione per far sognare Firenze è ghiotta

Saranno venti giorni di fuoco quelli che aspettano la Fiorentina da stasera in poi. In palio ci sono due finali, prima la Coppa Italia da giocarsi contro la Cremonese stasera, poi quella di Conference League, in palio contro il Basilea nella doppia sfida. La testa, però, adesso è tutta sui grigiorossi. Italiano vuole regalarsi la prima finale da tecnico in Serie A, lui che solo cinque anni fa allenava in Serie D l’Arzignano.

A Firenze la finale manca dal 2014, mentre un trofeo addirittura dal lontano 2001, quando la Viola alzò proprio la Coppa Italia. L’occasione è ghiotta, ma le insidie sono dietro l’angolo. Sei i gol subiti dalla squadra gigliata nelle ultime due partita, dove sono arrivate le sconfitte contro Lech e Monza. Ci sarà da ritrovare il rullino di marcia giusto, in vista di un finale ad alta tensione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.