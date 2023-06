“Italiano deve migliorare poco, ha avuto garanzie dalla società per restare alla Fiorentina. Aspetterei a dare giudizi su Jovic, ambientarsi in Italia non è facile e ha fatto grandi prestazioni”

Dall’analisi dell’ex attaccante di Serie A Antonio Floro Flores emerge un quadro molto roseo del presente della Fiorentina, ma non solo.

Ecco le parole dell’ex calciatore italiano: “Sembra facile arrivare in due finali, ma non è così. La Fiorentina ha fatto qualcosa di eccezionale. Quella viola è una squadra da migliorare, la rosa va ampliata, ma dopo un inizio difficile poi si è ripresa alla grande. C’è tanto da imparare guardando la Fiorentina, può solo crescere. In questo momento è più complicato trattenere i calciatori che rinforzarsi per i viola”.

“Non so perché si voglia cambiare Terracciano, a me piace, non è facile avere un portiere bravo coi piedi oggi. Penso proprio che la Fiorentina lo terrà. Le punte alla Fiorentina fanno tanto lavoro sporco. Avere due punte che si equivalgono e segnano 30 gol in stagione, non è certo male. Penso sia stata un’annata fantastica per la squadra viola. Jovic e Cabral hanno fatto molto bene, certo, Milik sarebbe un ottimo acquisto. Il polacco è un calciatore di caratura internazionale e potrebbe portare al sacrificio di uno dei due. E’ difficile adattarsi in Italia, aspetterei a dare giudizi definitivi su Jovic. Ha faticato ad ambientarsi ma ha fatto grandi prestazioni”.

Infine: “Italiano credo debba migliorare in poche cose. Farà una grande carriera, è straordinario. Lo seguo da anni, è giovane e quindi può ancora crescere ma ha grandi capacità umane e professionali. La sua crescita dipende anche dalla società, credo che dopo un anno così buono e le richieste che avrà, se ha scelto di restare sa il fatto suo. Italiano per rimanere ha certamente avuto garanzie dalla società. E’ uno che riflette e non prende scelte avventate. Commisso ci ha visto lungo trattenendolo”.