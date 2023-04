Italiano: “Dispiacere enorme non aver ottenuto la decima vittoria di fila. Prestazione in linea con le ultime, Dragowski e Nzola abili nel crearci difficoltà”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da DAZN al termine della partita pareggiata dai viola contro lo Spezia.

“E’ stato un dispiacere enorme, l’unico dispiacere della giornata, non essere riusciti a vincere per la decima volta di fila e riscrivere la storia. Può capitare, abbiamo giocato contro un avversario fortunato e che si chiude bene. Prestazione nostra però in linea con le ultime uscite e comunque continuiamo la striscia positiva”.

Poi ha aggiunto: “Passare al centrocampo a tre ha portato grandi vantaggi, siamo stati molto abili con Bonaventura e Mandragora. Siamo stati sfortunati, abbiamo creato tantissimo”.

Sul gol preso dalla squadra: “Dragowski e Nzola sono stati abili nel crearci delle difficoltà. Si vede che questa roba la provano spesso”.