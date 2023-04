Italiano: “Domani ci giochiamo una finale per la storia, ma la Cremonese verrà qui a battagliare. Siamo felici per essere arrivati fino a questo punto: adesso vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della società in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Ecco le dichiarazioni del mister:

“Gonzalez l’abbiamo risparmiato nell’ultima partita, Ikoné e Brekalo sono in netto miglioramento, ma vediamo domani. Nelle ultime gare, abbiamo subito più reti perché siamo stati meno attenti, ma basta più concentrazione e lettura per prenderne meno”.

E ancora: “Sono contento per ciò che stiamo facendo quest’anno, per l’approccio all’Europa e per aver mantenuto tre competizioni vive fino a questo momento. Sono molto felice di affrontare questo periodo insieme ai ragazzi, adesso dobbiamo fare un’ulteriore passo per regalare una gioia ai tifosi“.

Prosegue così: “Domani ci giochiamo tantissimo, dovremo sfruttare il vantaggio e l’ambiente dello stadio. Completare il ritorno partendo da tutto il buono visto all’andata. Teniamoci stretto il vantaggio affrontando con maturità la gara. Sappiamo quanto vale la partita di domani, in Coppa abbiamo fatto un percorso ottimo. Tutti consapevoli che domani è importante e possiamo entrare nella storia“.

Infine: “La Cremonese verrà per metterci in difficoltà, come successo con altre squadre in altre competizioni. Tutte le partite sono a sé e ripartono da zero a zero. Verranno qui a battagliare perché in ball0 c’è una finale storica“.