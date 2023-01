Italiano: “Domani tornerà Gollini, Terracciano è out. Un gran peccato non avere Cabral, ma voglio che Jovic diventi il nostro nuovo trascinatore”

Il mister Vincenzo Italiano ha presentato la sfida alla Sampdoria di Coppa Italia che impegnerà la sua Fiorentina nella giornata di domani:

“Gollini è tornato in gruppo da poco, ma è disposizione come Cerofolini: non ci sarà invece Terracciano, che ha un problema al ginocchio. Insieme ci sarà anche il ‘ragazzino’ (Martinelli ndr). Poi recuperiamo Jovic, ma non Cabral. Come sempre tante difficoltà, ma ci teniamo a superare il turno”.

“Non esistono partite semplici, nessuno domani prenderà sottogamba l’impegno. Vogliamo mettere minuti nelle gambe a giocatori in ritardo di condizione. Non solo Jovic, ma anche altri: questo ha limitato la nostra crescita. La squadra, a parte in alcuni momenti, sta lavorando bene. Peccato davvero per Arthur, ma spero che Luka riesca a trascinarci in questa seconda parte di campionato“.