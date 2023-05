Italiano: “Domani dobbiamo ottenere la vittoria senza farci male da soli, rispettando il Basilea. Stagione finora esaltante, possiamo mettere la ciliegina sulla torta”

Dalla sala stampa del Sankt Jakob Park, mister Vincenzo Italiano parla in vista della sfida decisiva di Conference League contro il Basilea: “Arriviamo consapevoli dell’andata e sappiamo che dovremo forzare un po’ la gara per almeno pareggiare il conto dell’andata. Allo stesso tempo però avere pazienza, dare peso al valore e alle caratteristiche dell’avversario, abile a ripartire e fare il proprio gioco. Mi aspetto una gara sulla falsariga dell’andata, noi avendo perso al Franchi dovremo essere qualitativi negli ultimi metri. Serviranno pazienza, maturità e qualità”.

“All’andata per 70’ abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, poi abbiamo fallito l’ultima parte di gara. Non dobbiamo farci male da soli, capendo che qualche passaggio in più, anche poco efficace, può permetterci di contenere le qualità del nostro avversario. Veloci di testa e pensiero, domani non possiamo fare calcoli, ci serve la vittoria. Il momento è bellissimo e la stagione è stata esaltante, possiamo aggiungere un’altra ciliegina. La vittoria con l’Udinese ha dato ulteriore fiducia per darci ancora più convinzione in vista della sfida fondamentale di domani. Arriviamo consci delle nostre qualità e dovremo metterle in campo, è un’occasione importante per tutti”.