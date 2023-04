Italiano: “Domani sarà dura come fu il ritorno con il Braga, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare. Vogliamo mantenere il vantaggio preso a Poznan”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto nel giorno che precede la partita di Conference League con il Lech Poznan:

“Domani avremo le stesse difficoltà del ritorno con il Braga: approcciammo bene quella gara ma furono gli avversari a trovare due reti con i primi due palloni. Abbiamo un buon vantaggio ma dobbiamo portare a casa questo secondo tempo nel migliore dei modi”.

Sugli infortunati: “Non recupereremo nessun acciaccato: Amrabat, Ikoné e Brekalo. Troppe gare così ravvicinate diventano un problema per recuperare i giocatori che non stanno bene. Sappiamo però come muoverci ma chiunque giocherà farà bene”.

Infine: “Il nostro atteggiamento non deve cambiare, dovremo avere la stessa attenzione della Polonia. Se non affronti bene le partite, le difficoltà vengono subito a galla. A Poznan siamo stati concentrati e attenti. Ogni situazione è una storia a sé, poi vedremo a fine gara. L’unica certezza che abbiamo è che siamo in vantaggio sul nostro avversario e dobbiamo mantenere questo risultato“.