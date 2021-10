Italiano: “Dopo due mesi e mezzo non si può essere perfetti. Il calo nel secondo tempo non è fisico ma mentale”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “La sconfitta ci può stare, non meritavamo di uscire senza punti. Sono contento della prestazione, meno di quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci minuti dopo nonostante i molti attaccanti in campo non ci siamo resi pericolosi. Calo nei secondi tempi? Credo dipenda tanto dagli episodi e da come si evolve la gara. Non è una questione fisica, ciò che è successo è dovuto solo a una questione mentale”.

E poi ha aggiunto: “Ricordiamoci che ci sono anche gli avversari e che quando questi rientrano in partita non è facile continuare a dominarli. Lavorerò su questo aspetto, ma dopo due mesi e mezzo di lavoro non si può essere perfetti. Sono convinto che i margini di miglioramento siano enormi, la partita di oggi dimostra che abbiamo valore e che dobbiamo solo tirarlo fuori al cento per cento”.