Italiano: “Dopo il rinnovo Milenkovic mi ha detto parole che mi hanno emozionato. Pulgar mi piace, sta crescendo, in quel reparto c’è qualità”

Si parla di formazione e di uomini nella conferenza stampa di Vincenzo Italiano, alla vigilia dell’esordio della Fiorentina in campionato: “Ho sempre tantissimi dubbi e incognite, ci prepariamo sempre tutti per essere pronti. In questo momento ho tanti dubbi ma non per quanto riguarda forma o chissà cos’altro, più per ciò che serve per mettere in difficoltà l’avversario, per le diverse caratteristiche dei giocatori. Durante la settimana mi piace mescolare, qualcuno si guadagna la conferma la settimana prima, qualcuno non può averla ma spero di sciogliere i dubbi entro domani”.

Un accenno allo sviluppo della sua squadra: “Mi auguro che la battuta su Mourinho sia servita per spronare al massimo i ragazzi, per dire che bisognava accelerare con la testa e con le gambe e penso che questo i ragazzi l’abbiano percepito. Sanno che per competere al massimo dobbiamo simulare le velocità massime durante la settimana: domani servirà farlo. Saranno tutte battaglie le nostre gare e la prima ci vede di fronte a uno degli allenatori più forti, in uno stadio importante”.

Il rinnovo e le parole di Milenkovic: “Dopo aver firmato il rinnovo mi ha parlato e mi ha detto delle cose che mi hanno fatto emozionare, perché non lo conosco da tanto e sentirsi dire quelle parole mi ha fatto immenso piacere. Queste sono le vittorie più belle per gli allenatori, sono soddisfazioni ed elementi che fanno dare sempre più il massimo. La Fiorentina ha tenuto un ragazzo di valore sotto l’aspetto anche umano, vedevo come si allenava mentre il suo futuro era in ballo. Era un esempio anche in quei giorni. Averlo motivato e dentro al progetto penso che sia l’acquisto più bello”.

Qualche battuta anche sul centrocampo che andrà in campo a Roma: “Ci sono tante qualità e diverse caratteristiche per quanto riguarda le mezzali, c’è gente che sa lavorare palla al piede. C’è gente che sa verticalizzare, chi si sa inserire e lavorare tra le linee, sono contento di avere tutte queste doti. Pulgar mi sta piacendo, sta crescendo e si sta applicando. Bianco è giovane ma state vedendo come sta crescendo. In mezzo al campo c’è qualità, ci sono ragazzi intelligenti”.