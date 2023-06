Italiano e Commisso d’accordo: sarà una Fiorentina più forte. Il patto rinnovato per ripartire da Roma e da Praga

Le finali perse hanno fatto male ma, a differenza di quanto si temesse, non hanno svuotato i protagonisti in gioco: Rocco Commisso da un lato e Vincenzo Italiano. C’era il timore che soprattutto dal fronte allenatore si percepisse la sensazione di chiusura del ciclo. Invece il pranzo di ieri ha prodotto tutt’altre intenzioni c’è voglia di rilancio e soprattutto di una Fiorentina più forte.

Già dopo la sconfitta con il West Ham, Italiano era stato chiaro sul fatto che ci sarebbero stati degli addii e delle sostituzioni degne da mettere in atto. Ma non basta stavolta, come sottolinea il Corriere dello Sport: si dovrà andare anche oltre all’uno-x-uno, cercando di aumentare la qualità generale della rosa. Oggi dalle parole del patron viola se ne capirà di più.