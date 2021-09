“Italiano è già entrato nelle vene della tifoseria. La Fiorentina ha fatto un mercato più che soddisfacente per una salvezza tranquilla”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Se l’obiettivo della Fiorentina è una salvezza tranquilla il mercato è stato più che soddisfacente, vanno capite le intenzioni. Bisogna stare con i piedi per terra, Italiano è stato molto bravo ad entrare nelle vene della tifoseria mostrando un gioco convincente. Mi pare che anche i calciatori abbiano uno spirito diverso”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ha la capacità di calarsi bene nelle realtà che trova. Alla Fiorentina è importante saper leggere le partite, ma ben vengano i problemi offensivi perché non c’è paragone rispetto alla scorsa stagione. Con il Torino è stata una prestazione convincente per l’atteggiamento e la voglia. La squadra granata è andata in completa confusione proprio grazie all’aggressività della Fiorentina“.