Italiano e il primo anno in Europa con finale: Il tecnico della Fiorentina entra in un’elite “pregiata” di allenatori

Al debutto nelle coppe europee, quali sono i tecnici che hanno subito conquistato la finale di una delle competizioni principali dell’Uefa? Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Italiano si è messo alla pari di mostri sacri del nostro calcio: Nereo Rocco nella Coppa dei Campioni 1962-‘63 (l’anno precedente aveva affrontato la Coppa delle Fiere), Giovanni Trapattoni nella Coppe delle Coppe 1973-‘74, Fabio Capello nella Champions 1992-‘93, Marcello Lippi nella Coppa Uefa 1994-‘95. Ma poi ci sono anche Luigi Simoni (Coppa Uefa 1997-‘98), Alberto Malesani (Coppa Uefa 1998-‘99), Gianluca Vialli (Coppa delle Coppe 1997-‘98), Roberto Di Matteo (Champions 2011-‘12), Gianpiero Marini (Coppa Uefa 1992-‘93). E all’estero, come Italiano hanno fatto anche Zidane, Guardiola, Van Gaal, Heynckes, Simeone e altri ancora. Una bella compagnia per un allenatore che solo cinque anni fa era in serie D . Ma che già allora, di questi tempi, si giocava i playoff.