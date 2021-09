Italiano e il suo calcio offensivo. Il prezzo iniziale da pagare dalla Fiorentina

Ve lo ricordate il 5-3-2 di Iachini? Come dimenticarlo, modulo che il tecnico marchigiano ha adottato a più riprese sulla riva dell’Arno, sistema di gioco ereditato da Montella che sembrava essersi appiccicato alla Fiorentina, tant’è che anche Prandelli, da sempre sostenitore della difesa a quattro, si è dovuto arrendere al trend della difesa a cinque.

Difesa a cinque si, perchè di quello si tratta, visto che spesso e volentieri gli interpreti che hanno agito sulle fasce sono stato Biraghi a sinistra e Venuti a destra, due giocatori che di mestiere fanno i difensori. Per questo motivo la squadra gigliata ha sempre avuto difficoltà nel creare azioni da gol, e menomale che la scorsa stagione un allenatore non certo alle prime armi ha deciso di fare all in su Vlahovic, altrimenti saremmo qui a raccontare un’altra storia.

Ma la storia appunto fa parte del passato, e il presente vede sulla panchina della Fiorentina un nuovo allenatore, Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano non ha avuto dubbi e fin dal suo arrivo in viola ha scelto di rivoluzionare il modulo della Viola. Addio difesa a cinque, quattro difensori, tre centrocampisti e tridente d’attacco. E’ questa la formula su cui l’ex Spezia ha subito insistito e i risultati si sono visti subito. Una Fiorentina più pimpante, più propositiva e sicuramente più sbilanciata in avanti quella vista sin qui.

Il prezzo da pagare per il cambio di sistema di gioco è presto detto: più gol subiti e maggiori occasioni concesse agli avversari. Quattro gol subiti in due partite non sono pochi, ma erano già stati messi in preventivo. Occorrerà tempo al tecnico di Ribera per mette a punto la fase difensiva della sua squadra, per trovare l’equilibrio giusto e gli interpreti adatti affinché la sua Fiorentina cominci davvero a stupire tutti.