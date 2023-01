Italiano e il tarlo delle espulsioni. Ma qualcuno non ha ancora capito bene l’antifona

“L’ho detto 300 volte, non possiamo fare certi errori”. L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, molto spesso nelle sue analisi pre e post partita fatte con i giocatori e anche durante gli allenamenti, insiste spesso su un concetto: “Non potete farvi buttar fuori in maniera sciocca perché è come consegnarsi agli avversari”.

Ieri sera non ha avuto nemmeno il tempo di reagire al giallo ricevuto da Dodô, che il brasiliano si è fatto buttar fuori, condizionando in modo grave la gara dei viola all’Olimpico. Un errore madornale quello del brasiliano che ha affossato la Fiorentina e le speranze, che a questo punto diventano davvero residue, di poter confermare il piazzamento europeo conquistato faticando la scorsa stagione.

Evidentemente il tecnico dovrà tornare a battere su questo concetto perché ancora qualcuno non l’ha capito bene: il tempo per gli errori e per poter rimediare a questi è finito.