Italiano è la guida giusta per la Fiorentina, ma servono tre acquisti di livello. Manca ancora tanto per tornare in Europa

L’allenatore è bravo. La squadra gioca meglio. Ci salveremo tranquilli e ci divertiremo anche un po’. Lanciando qualche giovane, cominciando a costruire qualcosa di migliorabile. Questo mi ha detto Roma-Fiorentina. Quello che in fondo sapevamo, ci aspettavamo. I problemi, le lacune, gli aspetti da migliorare sono rimasti all’incirca gli stessi di sempre. Un centrale forte, un regista, un esterno difensivo. Lo sappiamo noi, lo saprà l’allenatore e lo saprà la dirigenza. Per questo, se l’intenzione è fare qualcosina in più rispetto a quello appena scritto, arriveranno rinforzi nei prossimi giorni.

Zappacosta era un nome giusto, interessante, purtroppo è andata male. Torreira sarebbe invece un ottimo acquisto: inseguito da tempo, forte, di qualità. Ci siamo, dovrebbe arrivare davvero. Perché in una estate complicata per tutti, con pochi soldi e poche idee, l’aver tenuto Milenkovic e Vlahovic, l’aver acquistato un gran giocatore come Gonzalez, non è cosa da poco. Il problema è che la Fiorentina ha più problemi delle altre. Arriva da due anni tremendi, da uno spogliatoio senza troppa personalità, da problemi su problemi che si sono accavallati. Il primo era la guida tecnica, anzi la continuità della guida tecnica. Problema apparentemente risolto: Italiano sembra quello giusto. Giovane, ambizioso, divertente calcisticamente parlando. Poi l’esperienza della società, che più il tempo passa e più capisce, apprende, migliora. Almeno ci auguriamo che sia così. Ma la terza cosa è la qualità. E questa continua a mancare nelle zone strategiche del campo.

A Roma la Fiorentina è rimasta in partita, ha retto l’urto, ma ha perso 3-1 rischiando sul finale anche la figuraccia. Ci sta, ce ne saranno altre di partite del genere. Ma proprio perché molte cose ci sono piaciute, proprio perché vediamo un gran lavoro, sarebbe uno spreco non aggiungere qualcosa. Non provare a fare qualcosa in più rispetto ad una salvezza tranquilla che, per carità, viste le ultime annate ci potrebbe anche stare. Ma per arrivare nella parte sinistra della classifica, per tornare in Europa, occorre ancora tanto. Con lo stadio Franchi che tornerà a riempirsi, con la voglia di calcio che c’è in questo momento, con le capacità finanziaria di Commisso (cosa rara nel mondo di oggi, soprattutto quello pallonaro), non è mai tardi per cominciare. O per ricominciare. Il futuro è adesso.