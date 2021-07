Italiano e l’arte del rivalorizzare: la giusta via di mezzo tra facili entusiasmi e scetticismo totale

Spesso nelle cose bisogna trovare la giusta via di mezzo. Ciò vale anche per la Fiorentina, in riferimento alla prima settimana di ritiro e alle risposte che alcuni giocatori hanno dato. Nello specifico parliamo di Callejon, Saponara e Benassi, tre che l’anno scorso sono rimasti decisamente al di fuori delle vicende viola.

Moena però, finora, ha dato risposte diverse. Quelli che teoricamente dovevano essere degli esuberi o quasi, sono stati invece presi molto in considerazione da Italiano e hanno dato ottime risposte in amichevole. Per tornare al discorso iniziale, allora, trovare la giusta via di mezzo significa non entusiasmarsi troppo ma nemmeno credere che si tratti per forza di un fuoco di paglia.

In fondo succede spesso che un allenatore nuovo veda in un giocatore qualcosa che i suoi predecessori non avevano notato, oppure può essere semplicemente una questione tattica. Nel caso di Callejon, ad esempio, era ovvio che il 3-5-2 di Iachini non lo aiutasse a rendere mentre il 4-3-3 di Italiano potrebbe permettergli di riemergere.

Due amichevoli contro avversari alquanto morbidi non possono e non devono essere fonte di giudizi definitivi, e pensare che la rosa della Fiorentina vada bene così com’è sarebbe un errore imperdonabile. Ma al tempo stesso non bisogna aver paura di ricredersi, di rivalutare certi giocatori in vista della prossima stagione. Saponara, Benassi e Callejon non saranno i titolari della nuova Fiorentina, ma perché non potrebbero rappresentare delle valide alternative? Il campo ce lo dirà, nel frattempo possiamo solo avere fiducia in mister Italiano.