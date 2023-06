Italiano e le garanzie sul mercato avute dalla società. E il tecnico avrà voce in capitolo su acquisti e cessioni

Per rimanere ancora alla Fiorentina, Italiano ha avuto delle garanzie dal club e la prima di queste è l’acquisto di un centravanti di peso, che possa risolvergli il problema del gol. Lo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, oltre al fatto che il tecnico sarebbe felice di avere Zapata o il pupillo Nzola, che ha avuto sia a Trapani che allo Spezia.

Un altro tassello che Italiano vuole inserire a tutti i costi, scrive ancora la ‘rosea’ è un difensore veloce, attento e grintoso da affiancare a Milenkovic, in grado di riparare ai difetti: subire molti gol o per ripartenze rivali o per distrazioni incredibili. Per questo Igor e Quarta sono cedibili.

Dai soldi incassati per Amrabat e da uno tra Cabral (più probabile) e Jovic, arriverà il tesoretto per il nuovo centravanti, il difensore e gli altri obiettivi che sono un esterno (Orsolini in pole) un centrocampista (Maxime Lopez) e magari un portiere (Audero?). Una cosa è certa: Italiano avrà voce in capitolo su acquisti e cessioni.