Italiano e le idee chiarissime su Vlahovic, al resto ci ha pensato Kokorin. La Fiorentina può cambiare la situazione a gennaio

Già due giorni fa, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, aveva già fatto capire cosa avrebbe fatto e come si sarebbe comportato con Dusan Vlahovic. In sostanza continuerà a puntarci, indipendentemente dal caos che si è venuto a creare per la sua mancata firma sul rinnovo contrattuale.

Del resto, la forza del giocatore non può essere messa in discussione e la concorrenza in squadra è nulla. A scanso di equivoci ci ha pensato Aleksandr Kokorin a fare il resto, con un problema fisico che lo ha estromesso dai convocati per la partita di stasera.

Fin quando resterà con il club viola e quindi almeno per altri due mesi e mezzo, Vlahovic sarà sempre una risorsa. Magari a gennaio verrà inserita un’altra, vera, punta centrale in grado di estromettere il serbo dai giochi.