Italiano e le scelte discutibili: Perchè non è “sempre Bergamo”. Qualità e idee in panchina

Scelte discutibili. Si perchè ad un’ora dal fischio d’inizio di Venezia-Fiorentina, molti tifosi probabilmente, hanno storto la bocca. Dentro Amrabat e Sottil, fuori Torreira e Gonzalez. In panchina, probabilmente l’unico calciatore in grado di poter determinare in maniera importante. In campo la quantità raffigurata dal duo africano Duncan-Amrabat, fuori la qualità sudamericana di Torreira e Pulgar.

Il risultato e la prestazione, la cartina tornasole delle scelte di Italiano. A Venezia servivano uomini in grado di far girare velocemente il pallone ed attaccare gli spazi. Amrabat non è un regista e può farlo solamente in alcuni spezzoni di gara. Perfino il giovane Maleh, quando è entrato, è sembrato più adatto ad un match dove la Fiorentina, oltre che tenere la sfera, avrebbe dovuto attaccare con ferocia i rispettivi avversari. Ancora una volta, il tardivo rientro del clan del Sudamerica è la giustificazione delle scelte tecniche dell’allenatore gigliato. A Bergamo era andata bene, stavolta no.

La Fiorentina versione 2021/22, e Venezia è stata la riprova, non può fare a meno di alcune pedine. Perchè la forza di una squadra sarà sempre il gruppo. Ma le partite, si vincono anche e soprattutto con i singoli. Quelli bravi, s’intende.