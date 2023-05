Italiano e l’sms a Jovic

Parlare di tre assist nella partita di ieri contro la Sampdoria è un abominio per il calcio, però è indubbio che il secondo tempo dell’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, sia stato molto positivo, anche perché il serbo, quello sì, è entrato in tre azioni che hanno portato i viola a finalizzare.

L’assist vero è quello servito da terra per il gol di Dodô, poi l’ex Real Madrid ha fatto correre Duncan che però ha dovuto saltare il proprio avversario e far partire un gran tiro per battere Ravaglia. Jovic ha tentato la via della rete personale anche nel finale, ma dopo un dribbling tentato su un difensore blucerchiato, Terzic è intervenuto nell’azione, segnando il 5-0 definitivo.

Al di là delle disquisizioni meramente tecniche, chi è rimasto contento per la prestazione dello stesso Jovic, è stato Italiano: “Ha dato una grande risposta – ha detto il tecnico – l’attaccante vive per il gol è vero, ma ha corso e l’atteggiamento è stato fantastico. L’ho tenuto fino in fondo perché speravo segnasse ma va bene così. Per il finale di stagione abbiamo bisogno di tutti, anche di lui e delle sue caratteristiche”.