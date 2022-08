Italiano e quelle parole che non sono passate inosservate. Un giocatore con alto indice di gradimento da parte del tecnico viola

L’approdo alla fase a gironi della Conference League sarebbe di grande importanza per la Fiorentina. E questo non solo per il prestigio che dà giocare una competizione continentale, ma anche perché darebbe quella spinta in più alla società per chiudere il mercato con l’innesto di un centrocampista di qualità.

E in questo senso non sono di certo passate inosservate le parole spese dall’allenatore Vincenzo Italiano sul centrocampista del Feyenoord, Orkun Kökçü: “lo conosco, è forte…E’ un elemento di qualità”. Il tutto accompagnato da un’aria compiaciuta.

L’indice di gradimento nei confronti di questo calciatore olandese di chiare origini turche è molto alto.