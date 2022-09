Italiano e quelle parole su Milenkovic: messaggio a qualcuno o semplice sfogo a caldo?

“Oggi perdiamo il calciatore più forte della Fiorentina. Sento dire che sono un folle perché cambio nove uomini, ma questo è quello che succede quando metti in campo giocatori non in condizione”. Così Vincenzo Italiano dopo la partita con la Juventus ha risposto alla domanda su Milenkovic, mostrandosi nervoso e arrabbiato come raramente lo avevamo visto.

Pur rimanendo nei contorni della pacatezza e dell’educazione, il mister si è lasciato andare ad un piccolo sfogo che, provando a mettersi nei suoi panni, a caldo ci può sicuramente stare. Le parole di Italiano meritano tuttavia un’analisi più attenta, perché alcuni passaggi non tornano ed è legittimo porsi delle domande. Una su tutte: perché ha fatto giocare Milenkovic se sapeva che non stava bene? Ci rifiutiamo di seguire l’ipotesi della ripicca, nei confronti delle critiche ricevute dopo l’ampio turnover di Udine. Non sarebbe professionale, non sarebbe da lui.

“Questo è quello che succede quando metti in campo giocatori non in condizione” è però una frase che stona. Nessuno ordina all’allenatore di schierare i giocatori, quindi la responsabilità è tutta sua e non certo di chi ha criticato il suo operato dopo Udine. Che si trattasse allora di un messaggio post mercato, legato al mancato arrivo di un difensore in più da poter utilizzare? Su questo dobbiamo limitarci all’interpretazione, senza mettere in bocca al mister parole che non ha detto. Certo che vedere Vincenzo Italiano così sorprende, sperando che fosse solo uno sfogo a caldo. E che l’infortunio di Milenkovic sia il meno grave possibile.