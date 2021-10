“Italiano è stato una grande tentazione per il Napoli. Mi sarebbe piaciuto vedere Gattuso a Firenze”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Sky Massimo Ugolini, vicino alle vicende di casa Napoli. Queste le sue parole:

“Vincenzo Italiano è stata una grande tentazione per De Laurentiis al momento della rottura con Gennaro Gattuso. Forse però è stato condizionato dal non essere arrivato in Champions League e ha preferito affidarsi a un allenatore esperto come Spalletti. Avrei voluto vedere Gattuso alla Fiorentina, ma anche Italiano è ottimo. Ora la società lo deve sostenere, anche anche ci saranno delle difficoltà”.