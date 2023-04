Italiano: “E’ successo quello che temevamo, come con il Braga ma siamo rimasti in partita. Sottil ha qualità da giocatore vero, speriamo si sia sbloccato”

A Sky Sport arrivano le parole dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“E’ successo quello che ho sempre temuto, è successo col Braga, con avversari sereni e liberi di testa. Ad ogni tiro fanno gol e poi si complica una partita che è impensabile complicare, siamo stati bravi a rimanere lucidi e rimettere a posto una qualificazione che sembrava formalità. In Europa mi sto rendendo conto che non si può mai stare tranquilli. Credo che il primo tempo sia stato buono, poi nel secondo il raddoppio ha complicato le cose ma non ci siamo disuniti, è la seconda volta in cui rimaniamo in partita e segniamo. Sul rigore potevamo stare più attenti, Barak poteva evitare di farsi sfilare davanti l’avversario sul terzo gol.

Se rifarei queste scelte? In vantaggio di 3 gol, ci sono partite su partite: per me è normale pensare a qualche rotazione, a chi è affaticato e non è al 100%. Bonaventura spero sia uscito solo per affaticamento ma forse lo perdiamo. Quando c’è una minima occasione è giusto fare rotazioni. Per me hanno risposto tutti bene, l’obiettivo era superare questo turno.

Battibecco coi tifosi? Spesso i tifosi hanno meno lucidità degli allenatori, nel momento in cui si va in difficoltà dobbiamo cercare di stare tutti tranquilli, mantenendo la calma. Con un signore che è lì da 2 anni, sono andato a dirgli che era importante superare il turno e non pensare ad altro.

Sottil? Ha delle qualità da giocatore vero, ha questo strappo e uno contro uno, crea spesso superiorità numerica. Deve migliorare sotto porta e nell’assist ai compagni, il penetra e scarica che ha lui ce l’hanno in pochi. Sta iniziando a tornare in forma e ad avere una condizione affidabile, mi auguro che questo gol possa sbloccarlo definitivamente”.