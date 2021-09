Italiano e un clean sheet che mancava da tempo

Vincenzo Italiano non poteva scegliere occasione migliore. Era dal 13 febbraio 2021 che il tecnico della Fiorentina, all’epoca sulla panchina dello Spezia, non terminava una partita senza subire gol. In quell’occasione, i liguri si imposero per 2-0 contro il Milan mettendo in mostra un calcio pregevole.

A distanza di poco più di sette mesi, la squadra di Italiano è uscita dal campo con la porta inviolata. Merito anche di Bartlomiej Dragowski, che ha tenuto a galla la Fiorentina nel secondo tempo respingendo i tentativi dell’Udinese. Un clean sheet di vitale importanza per la Viola, che alla Dacia Arena ha sofferto molto nella ripresa riuscendo però a resistere e a portare a casa tre punti importantissimi in attesa della sfida di domenica contro il Napoli capolista.