“Italiano è un ottimo allenatore ma quest’anno non sta funzionando. Non mi stupirei se la Fiorentina facesse un grande finale di stagione”

Direttore di Telelombardia e spesso e volentieri al seguito del Milan, il giornalista Fabio Ravezzani a Radio Bruno ha parlato dei rossoneri ma anche della Fiorentina che li attende stasera al ‘Franchi’:

“Sono colpito da questi alti e bassi della Fiorentina, da Italiano che mi sembra un ottimo allenatore e quest’anno non sta funzionando. Mi aspettavo molto da Cabral, ogni tanto lo vedo fare dei gol per cui così scarso non mi sembra. Per me resta interessante, è un po’ bizzarro rispetto alla media. Non mi stupirei se la Fiorentina facesse un ottimo finale di stagione, dopo aver fatto un avvio pessimo”.