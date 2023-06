“Italiano è un predestinato e il suo lavoro non si discute: in due anni ha ribaltato la Fiorentina”

L’ex calciatore Felice Evacuo, che ha militato nella Fiorentina durante la C2, è stato interpellato a Radio Sportiva riguardo Vincenzo Italiano, allenatore con cui ha avuto modo di lavorare durante la sua esperienza al Trapani: “Per me è stato un colpo di fulmine. Quando è arrivato a Trapani eravamo in una situazione disastrosa. Lui è arrivato per caso, ma da subito ci siamo accorti che sarebbe diventato un grande allenatore”.

“Ha dimostrato sul campo di essere un vincente. Ha ribaltato la Fiorentina, facendola tornare nel giro di due anni a giocare due finali. Tutti ci saremmo aspettati almeno una ciliegina dei viola, ma il suo lavoro non va messo in discussione. Penso che sia pronto per allenare un top club, anche se ho sempre reputato la Fiorentina una delle migliori squadre d’Italia, avendo vissuto la piazza quando eravamo in C2.”