Italiano e una collocazione ancora tutta da trovare per Amrabat, sempre che il mercato non glielo porti via

La stagione di Sofyan Amrabat non è di fatto ancora iniziata vista l’operazione di pubalgia che l’ha tenuto ai box fin da inizio ritiro a Moena. Il marocchino è tornato a Firenze a inizio agosto e si allena da un paio di settimana circa: difficile dire se sarà pronto dopo la sosta, di sicuro non lo è per questo avvio di stagione e visti i cambiamenti apportati da Italiano è un discreto problema, dato che in queste settimane si sono delineate poi le prime linee guida e gerarchie del nuovo corso.

Al tempo stesso su Amrabat ci sono alcuni interessi di mercato, su tutti quello dell’Atalanta che però sembra aver virato maggiormente in direzione di Thorsby. La soluzione nerazzurra prevedrebbe eventualmente solo un prestito però perché la Fiorentina per lui ha investito tanto e vorrebbe quantomeno provare a valorizzare la spesa, dopo un primo anno da dimenticare. Nelle prossime settimane Italiano potrà lavorarci bene, sempre che il mercato non glielo porti via, ma ad oggi il marocchino resta un calciatore ancora tutto da inserire nei meccanismi, per altro di un centrocampo a 3 dove già l’anno scorso aveva fatto fatica.