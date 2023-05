Italiano e una levata di scudi alla Mourinho. Un ombrello sulla Viola

L’esternazione in tema tifosi uscita dalla bocca dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, domenica scorsa dopo la vittoria contro l’Udinese, continua a far discutere.

In questo senso attraverso il Corriere dello Sport-Stadio emerge una teoria molto particolare. In sostanza, sfruttando un fortunato metodo proprio di tanti allenatori, su tutti Mourinho, il tecnico avrebbe voluto attirare su di sé l’attenzione per non caricare di troppe pressioni la squadra in vista della sfida di ritorno con il Basilea.

Un ombrello con cui riparare il gruppo dalle critiche che tuttavia ha finito per alzare ancora i decibel della tensione.