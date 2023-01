Italiano e una sudditanza psicologica pagata a caro prezzo. Cabral e una cannonata sgretola dubbi, Duncan invece…

Che bella Fiorentina, pimpante, aggressiva, manovriera, peccato per aver infilato la porta del Monza una sola volta. Questo per quanto riguarda il primo tempo.

Che brutta Fiorentina, incapace di mantenere ritmo e recupero palloni, distratta, molle, che si fa infilare e non riesce a reagire. E questo vale per la ripresa.

Quarta – 7 – Lancio illuminante per lo scatto di Cabral. Preciso nelle chiusure. Sfiora il gol vittoria su colpo di testa.

Duncan – 4 – Ciabatta alle stelle due buone occasioni. Tanta buona volontà non sorretta da un’adeguata tecnica. Resta in campo davvero troppo.

Cabral – 7 – Una cannonata in porta che sgretola d’un colpo dubbi e perplessità sul suo conto come bomber. Però non riesce a fare il bis.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 4 – Non ha il coraggio di lasciare in campo il novizio Bianco e sostituire prima i penosi Barak e Duncan. Una sudditanza psicologica pagata a caro prezzo.