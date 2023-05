Italiano: “Era tutto apparecchiato per fare molto meglio ma se non l’ammazzi, il Basilea…”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro il Basilea, ha detto: “Meno di così non si può concedere agli avversari. Il primo tempo lo hanno vinto loro ma andiamo lì a giocarci le nostre chance. Il pareggio? E’ un episodio. Palla calciata secondo me molto male dal loro portiere e arriva il pareggio. Loro sulle palle inattive sono pericolosi. Abbiamo fatto la partita, peccato”.

E poi: “Mi dà fastidio andare lì in svantaggio faranno questo blocco bassissimo anche al ritorno. Hanno ottimizzato tutto quello che sono riusciti a creare. Sapevamo che il Basilea è una squadra che non molla mai, se non l’ammazzi resta sempre lì, dovremo essere più bravi in avanti a sfruttare le occasioni”.

Inoltre: “Siamo a 20 giorni dalla fine della stagione, affrontiamo avversari forti perché siamo agli step finali, io vedo una squadra che propone, che gioca, arriva fino alla fine. Dobbiamo cercare di ritornare alla vittoria, penso che manchi poco. L’atmosfera del Franchi? Tutto perfetto, lo stadio, l’approccio alla partita, il gol di Cabral, tu che non concedi. Mi dispiace perché volevamo un altro risultato, andar lì sconfitti è un qualcosa che non mi piace. Era tutto apparecchiato per fare molto meglio”.