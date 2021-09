“Italiano esprime un’ottima idea di calcio. Quando registrerà alcune cose in fase difensiva la sua Fiorentina farà ancora meglio”

L’ex dirigente sportivo Gianluca Nani ha parlato così a Radio Bruno, analizzando le vicende legate alla stretta attualità in casa Fiorentina: “Faccio i complimenti ad Italiano per il gioco che imprime alle sue squadre. Già lo scorso anno con lo Spezia ci aveva abituato bene. Fa uscire i terzini a pressare ed esprime un gioco offensivo. Nel momento in cui registrerà alcune cose in fase difensiva la Fiorentina farà ancora meglio. Ben vengano questi allenatori che fanno giocare così la squadra e fanno divertire”.

Sulla rinascita di Duncan ha aggiunto: “Veniva dall’Inter, ci avrà tenuto a far bene in questa partita visto che era un ex. Bisogna essere capaci con lo staff a creare un’armonia per far uscire il massimo da ogni calciatore. Ogni giocatore, se messo nelle giuste condizioni e con la tattica giusta rende di più”.

Aspettative sul campionato: “Mi sembra più equilibrata, anche se le milanesi stanno pian piano allungando. Poi ci sono allenatori più propensi al gioco, oltre ai soliti, anche quelli più emergenti, con i club che tendono a produrre gioco. Tutto questo grazie anche all’Italia di Mancini che all’Europeo giocava come un club”.

Infine su Dragowski: “E’ un ottimo portiere che fa bene anche se ogni tanto ha dei momenti di distrazione, ma ha personalità. In Italia però abbiamo Donnarumma, per me il migliore al mondo anche se a Parigi non gioca”.