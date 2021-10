Italiano fa muro su Vlahovic: giù le mani dal bomber della Fiorentina. Il ruolo del tecnico-psicologo

C’erano pochi dubbi ma anche ieri Vincenzo Italiano ha alzato decisamente un muro intorno a Dusan Vlahovic, di fatto l’unica risorsa della Fiorentina in attacco. I discorsi giustizialisti non interessano al tecnico viola, che ovviamente pensa al campo e a come far fare più punti possibili alla sua squadra. Non a caso ieri il tecnico ha parlato di un Vlahovic “gasato” per le prestazioni (e i gol) con la Serbia, auspicando che il trend prosegua anche a Venezia, dove a guidare l’attacco ci sarà senza dubbio lui.

Per Italiano si apre ora una fase da tecnico-psicologo, dove servirà il massimo delle sue doti anche umane per tenere a bada i possibili momenti di umore variabile di un attaccante che resta comunque pur sempre un 21enne. Il tutto naturalmente per mettere davanti a tutto la Fiorentina e gli interessi del lato tecnico, per i discorsi sul mercato ci sarà tempo.