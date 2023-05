Italiano fa scaldare Jovic. Dodô fa sorridere la Fiorentina

Continua ad avere qualche problema di troppo il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral. Il brasiliano ieri ha fatto lavoro differenziato e ancora non è dato sapere se sarà della partita contro il Basilea oppure no. L’allenamento di oggi sarà decisivo in questo senso.

Per questo motivo il tecnico viola, Vincenzo Italiano, sta facendo scaldare Luka Jovic, che è rimasto in campo per tutta la gara contro il Napoli domenica scorsa e che è l’indiziato numero uno per guidare l’attacco gigliato contro gli svizzeri.

Intanto buone notizie sul fronte Dodô; uscito al 45′ a Napoli, lo ha fatto solo per una scelta da parte dell’allenatore che ha voluto preservarlo. L’ex Shakhtar sta bene e proverà ad asfaltare la fascia destra così come fatto nel corso degli ultimi due mesi.