Italiano: “Fin dal ritiro abbiamo individuato in Kokorin il giusto vice Vlahovic. E’ cresciuto tantissimo”

Si è discusso molto, per quanto riguarda la Fiorentina, sul ruolo di vice Vlahovic. Sull’argomento l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha le idee chiare: “Fin dal ritiro abbiamo individuato in Kokorin che può ricoprire il loro per caratteristiche. Sta crescendo, sta iniziando a lavorare bene, anche spalla alla porta ed è in coppia con Dusan. Ci sono anche altri giocatori come Gonzalez che possono agire in quella zona di campo e all’occorrenza potremmo anche giocare con più attaccanti”.

E poi ha aggiunto: “Dal ritiro ad adesso il russo è cresciuto tantissimo. Non avevamo mai parlato con la società di cercare un altro attaccante sul mercato. Kokorin è un giocatore di livello di qualità e che ha dimestichezza”.