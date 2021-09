“Italiano fino a questo momento è stato di parola. Diamo tempo a Benassi, Odriozola deve dosare la spinta”

A Radio Toscana ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara. Queste le sue parole sulla squadra viola:

“Mi pare che Italiano fino a questo momento abbia mantenuto la parola facendo giocare chi realmente è più pronto per la partita. Come Milenkovic lasciato in panchina a Genova. Odriozola deve dosare in precisione la spinta sulla fascia. Benassi in quel ruolo di certo non può spingere, ma copre bene gli spazi ed è metodico. Diamogli tempo, non si può giudicare solo per la prima da titolare in quel ruolo contro l’Inter”.