Italiano-Fiorentina: Le strategie definite da allenatore e club. E una discriminante fondamentale

Vincenzo Italiano è in filo diretto continuo con gli uomini che si occupando del mercato della Fiorentina. Il punto su cosa fare (in entrata e in uscita) l’allenatore l’ha fatto poco prima di salutare tutti, il presidente in testa, e di stringersi la mano per continuare insieme l’avventura in viola. Il tecnico gigliato, si legge su La Nazione, sa tutto e aspetta con fiducia.

E ci sono ancora una decina di giorni per capire se la Fiorentina avrà un palcoscenico europeo anche il prossimo anno oppure no. E l’eventualità, ovviamente, farà una grande, grandissima, differenza nella costruzione della squadra; con la Conference League servono più giocatori in rosa infatti. Ma non solo, l’appeal dell’Europa è senza dubbio una variabile decisiva anche per trattare e presentare l’offerta giusta per taluni elementi che piacciono al club.