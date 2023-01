Italiano: “Gara rovinata dall’espulsione di Dodô. Amrabat è un caterpillar e quanto ci è mancato Gonzalez”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, con DAZN ha parlato della sconfitta viola contro la Roma: “Me ne vado dall’Olimpico con il dispiacere per tutte le persone che sono venute a vedere questa partita che in parità numerica poteva essere spettacolare. Così è stata rovinata. Dopo 20 minuti eravamo in inferiorità, ma abbiamo creato, concesso poco e tenuta viva. Ma non puoi giocare trequarti di gara contro questa squadra qua e questo stadio qua. O noi, o la decisione affrettata dell’arbitro, c’è qualcosa che ha rovinato questa partita, dare il vantaggio di un uomo in questa categoria vuol dire praticamente consegnarsi agli avversari. Noi abbiamo tenuto botta lo stesso”.

Su Amrabat: “E’ un giocatore che ha un’autostima e una consapevolezza davvero grande. Ha qualità ed è un caterpillar che sradica palloni. E’ tornato malconcio dai Mondiali, l’ho dovuto preservare, ma sta tornando a grandi livelli e lo ha dimostrato stasera”.

Su Gonzalez: “Ha caratteristiche che altri compagni non hanno e non averlo avuto per lungo tempo ci ha penalizzato. Mi auguro che ritrovi la forma, lo sta facendo. Essere in inferiorità gli ha fatto durare fatica. Può fare anche la prima punta perché lega gioco, sa coprire la palla e sa attaccare gli spazi. E’ un’arma in più che possiamo avere quando dobbiamo forzare qualche situazione o quando ce ne sarà la necessità”.