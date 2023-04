Italiano: “Gasperini è un allenatore di altissimo livello: l’Atalanta ci chiama a uno sforzo enorme. Gonzalez è stato di parola. Rotazioni? Inevitabili a questo punto della stagione”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara di campionato contro l’Atalanta. Ecco cosa ha detto, a cominciare da Nico Gonzalez: “In effetti è stato di parola, lo ha detto. Ha fatto una grande gara: quando un giocatore di questo livello si accende così, non si possono che raccogliere risultati positivi. Insieme a lui, tutto il resto della squadra ha fatto una gara di altissimo livello”.

Sulla sfida contro l’Atalanta: “Ci aspetta una squadra molto difficile: in trasferta, i nerazzurri sono tra quelle che hanno vinto di più. Conosciamo l’Atalanta, è una realtà di altissimo livello come l’allenatore e sempre un avversario pericoloso. Cercheremo di prepararla come tutte le altre volte; in particolare, la partita va affrontata con la massima intensità. Siamo chiamati a uno sforzo enorme, sappiamo bene le caratteristiche di Gasperini. Dobbiamo controbattere colpo su colpo”.

Sulla classifica in campionato: “Puntare alla vittoria contro l’Atalanta deve essere una costante. Ci sono ancora nove partite e tanti punti a disposizione: abbiamo voglia di raccoglierne il più possibile e di regalare belle prestazioni al nostro pubblico”.

Sulle possibili rotazioni: “Vediamo. Credo che siano inevitabili, a questo punto della stagione. Arrivano risultati importanti, ma aumentano anche le difficoltà. Valuteremo tra oggi e domani”.