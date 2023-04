Italiano: “Giovedì eravamo in viaggio e qualche mese fa avremmo perso 3 o 4 a 0. Questa squadra ha autostima e mentalità per giocarsela sempre”

Contento nonostante il rammarico il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che ha parlato così a Dazn:

“La prestazione è molto positiva, ricordando che giovedì notte eravamo in viaggio e con un allenamento abbiamo preparato una partita difficile. Giocare a questa intensità e creando così tanto vuol dire che abbiamo acquisito quella mentalità che serve alle squadre che affrontano tutte queste partite. Ho detto ai ragazzi che qualche mese fa sarebbe finita 0-3 o 0-4 e invece ora recuperiamo pure e rischiamo di vincere.

Nell’intervallo ci siamo detti prima di tutto di cercare di recuperarla, il non perdere, la continuità crea autostima e mentalità vincente. Dobbiamo arrivare con l’entusiasmo a mille alla fine di questo mese e mezzo. Pareggiarla in questo modo mi fa contento perché ho visto i ragazzi davvero con la voglia di vincere.

Marcature preventive? Hojlund e Zapata sono troppo abili a proteggere palla e ripartire, loro cercano molto il pallone in profondità. Gonzalez? Nico quando entriamo nella metà campo ha libertà di trovarsi gli spazi, è in salute e in fiducia e quindi gli lasciamo spazio per leggere le situazioni. Lo vedo carico, con un’autostima che serve perché è un campione e può determinarci tanto.

Come mi trovo a Firenze? In questo lavoro alti e bassi ci saranno sempre per tutte le squadre, nessuna non li ha vissuti in Italia. Noi l’abbiamo superati i momenti difficili, abbiamo subito fischi, cori, qualche situazione non bella però da veri uomini ne siamo venuti fuori con tutti questi risultati. Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo due competizioni che dobbiamo cercare di portare in fondo. Firenze quando si entra in un ambiente del genere, con uno stadio così caldo, ti dà anche la forza di recuperare queste partite.

Preferenze tra Coppa Italia e Conference? Siamo in vantaggio in semifinale di Coppa Italia e in vantaggio nel quarto di Conference, dobbiamo cercare di centrare questi obiettivi avendo il ritorno in casa”.